📷 Horreur à Anfield : Noa Lang évacué après une terrible blessure à la main

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
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📷 Horreur à Anfield : Noa Lang évacué après une terrible blessure à la main
Photo: © photonews

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Noa Lang a été gravement blessé ce mercredi soir lors du match de Ligue des champions entre Liverpool et Galatasaray.

L'incident s'est produit à Anfield, à quinze minutes de la fin du match. Noa Lang, entré en jeu après la mi-temps, a violemment percuté les panneaux publicitaires au bord du terrain après un duel contre Jeremie Frimpong. Si, au premier abord, le choc ne paraissait pas grave, on a vite compris que la situation était sérieuse.

L'attaquant a immédiatement attrapé son pouce, qui saignait abondamment. Son doigt serait resté coincé dans les panneaux au moment de l'impact. Les images montrent un Noa Lang sous le choc et souffrant beaucoup.

Le consultant Frank Boeckx a expliqué la gravité de la situation : "Il a posé son pouce sur la deuxième barrière, mais son corps a percuté la première. On dirait qu’il s’est écrasé le doigt de cette manière. Je pense que c’est une blessure vraiment moche. Il avait l’air sous le choc, il n’était pas bien…"

Lang s'est partiellement sectionné le doigt

Plusieurs joueurs, dont Curtis Jones, Ibrahima Konaté et Dominik Szoboszlai, sont venus aux nouvelles, inquiets. Frimpong s'est également rendu dans le vestiaire après la rencontre. "Je ne sais pas ce qu'il en est, car son pouce est complètement bandé. Certains disent que le bout du doigt est en partie arraché. Ce qui est sûr, c'est qu'il souffre énormément."

Lire aussi… Gravement blessé à Anfield : Noa Lang donne de ses nouvelles

Selon des sources turques, Lang s'est effectivement sectionné un morceau de doigt. L'entraîneur Okan Buruk a confirmé qu'il s'agissait d'une blessure grave. Le Néerlandais a été opéré à Liverpool la nuit même, après avoir été évacué du terrain sur une civière sous les applaudissements du public.

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