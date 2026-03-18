Titulaire indiscutable mais sur le départ ? Anderlecht pourrait bien laisser filer Ludwig Augustinsson

Anderlecht a déjà pas mal de dossiers en attente pour le prochain directeur sportif. Cela inclut aussi le contrat de Ludwig Augustinsson, qui entre dans sa dernière année de bail.

Le Suédois de 31 ans est une valeur sûre sur le flanc gauche et fait partie du noyau expérimenté des Mauves. Augustinsson est arrivé à Anderlecht avec l'objectif d'apporter de la stabilité et du leadership. Il est devenu un joueur sur lequel chaque entraîneur compte. Son expérience au niveau international constitue un atout évident.

Il joue également un rôle marquant dans le vestiaire. En tant que l'un des capitaines du groupe, sa voix compte. Son professionnalisme et sa communication en font un point de référence pour les plus jeunes.

Anderlecht proposera-t-il un nouveau contrat à Augustinsson ?

Mais le latéral gauche se trouve à un tournant. À 31 ans — bientôt 32 — et avec un contrat qui prend fin en 2027, une décision doit être prise quant à son avenir. Anderlecht devra trancher entre une prolongation et l'option d'emprunter une nouvelle voie sur le flanc gauche.

Le facteur financier entre aussi en ligne de compte. Si le club veut encore récupérer une partie de son investissement, un transfert cet été paraît l'option la plus logique. Un départ pourrait libérer de la place pour rajeunir l'effectif et, éventuellement, se renforcer.



Il faut donc y réfléchir, car le noyau ne peut pas non plus devenir trop jeune. Restera-t-il un leader expérimenté au sein du groupe, ou les Mauves opteront-ils pour un nouvel arrière gauche ? Dans le même temps, Schalke 04 a confirmé sa volonté d'acquérir définitivement Moussa N'Diaye.