Faire mieux qu'Anderlecht ? Le Club de Bruges connaît son adversaire en demi-finale de Youth League

Le Club de Bruges s'est qualifié pour les demi-finales de Youth League après avoir battu l'Atlético. Les Brugeois affronteront Benfica pour une place en finale.

Le Club de Bruges marche sur les traces des jeunes d'Anderlecht, demi-finalistes de la Youth League en 2015 et 2016. Les Blauw en Zwart ont validé leur billet pour le dernier carré avec une belle victoire 0-4 sur la pelouse de l'Atlético Madrid.

Portés par un Yanis Musuayi en grande forme, les Brugeois ont rapidement pris le contrôle de la rencontre mardi. Et c'est aussi une petite revanche : les Brugeois s'étaient fait sortir par l'Atlético Madrid en Ligue des Champions.

Un adversaire portugais

Ils affronteront Benfica en demi-finale de la compétition. Les Lisboètes sont allés s'imposer 2-3 sur la pelouse de l'Inter Milan et ont su garder leur avance jusqu'au bout.

Le rendez-vous est fixé au 17 avril au stade de la Tuilière, à Lausanne. Dans l'autre demi-finale, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain se disputeront une place en finale.

Mieux qu'Anderlecht ?



Les U19 de Bruges auront pour objectif de faire mieux qu'Anderlecht et de décrocher une place en finale, ce qui serait historique pour le club et pour le football belge en général.