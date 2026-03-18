La RAAL a fait des dégâts : un nouveau coach prend la porte en Pro League

Onur Cinel n'est plus l'entraîneur du Cercle de Bruges. Les Groen en Zwart veulent provoquer un électrochoc avant les Playdowns.

Avec cette défaite contre la RAAL, le Cercle est désormais avant-dernier du championnat et deuxième participant certain des Playdowns avec Dender. Et comme pour la lanterne rouge, cette confirmation s'accompagne d'un grand coup de balai.

Les Brugeois ont en effet licencié Onur Cinel ce mercredi. Jusqu'ici, l'entraîneur allemand avait tenu bon malgré la saison délicate de l'équipe. Mais la défaite contre la RAAL a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.

Qui pour reprendre l'équipe ?

La direction misera donc sur un nouvel entraîneur pour aborder les Playdowns. L'identité du nouveau coach devrait être annoncée très prochainement. Pour l'heure, les adjoints Jimmy De Wulf et Aurélien Collin seront en charge de l'entraînement.

La saison dernière, le Cercle avait été jusqu'à faire revenir Bernd Storck pour les deux matchs de barrage contre le Patro Eisden. Ici, l'écart avec Dender est de neuf points. Et dire que le règlement des Playdowns (seule la dernière place est à éviter et elle n'est même pas synonyme de relégation directe) devait nous valoir une saison calme...

Onur Cinel ne s'ennuiera pas pour autant d'ici la fin de saison : il cumulait en effet sa casquette de T1 en Venise du Nord avec celle d'assistant de Ralf Rangrick au sein de la sélection autrichienne.



