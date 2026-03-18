Ce n'est pas Zlatan : le joueur qui l'a le plus impressionné, Alexis Saelemaekers l'a croisé chez les Diables

À 26 ans, Alexis Saelemaekers commence à présenter une expérience internationale assez fournie. Il a ainsi pu côtoyer quelques pointures.

Son transfert d'Anderlecht à l'AC Milan en 2020 avait surpris, Alexis Saelemaekers fait désormais partie des cadres en Lombardie. Le Bruxellois a progressé de manière exemplaire, que ce soit sur le terrain ou en dehors. C'est ainsi dans un italien chantant qu'il a répondu aux questions de DAZN.

Lorsqu'il lui a été demandé qui était le joueur le plus fort avec qui il ait jamais joué, sa réponse n'a pas tardé : "Je dirais Eden Hazard. Pour moi, c'était un exemple quand j'étais enfant. Ce qui m'a le plus impressionné chez lui, c'est son humilité".

Jamais la grosse tête

Saelemaekers avait 21 ans quand il a été appelé pour la première fois chez les Diables. Eden n'était pas de ce rassemblement, les deux hommes ont par contre partagé le terrain à quelques reprises lors des derniers mois de Roberto Martinez.

La tranquillité d'Hazard lui rappelle un coéquipier actuel : "Ça m'a rappelé quand Luka Modric est arrivé. Ils ont la même humilité : ces joueurs ont tout gagné, tout réussi, et pourtant, ils restent simples".

Du haut de ses 40 ans, le Croate reste un exemple absolu : "À Milanello, il salue tout le monde. Il ne se sent pas supérieur aux autres, que ce soit le cuisinier, l'intendant, n'importe qui. Tous les joueurs ne sont pas comme ça".



