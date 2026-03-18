Un binational indécis : vers une grande surprise dans la prochaine sélection de Rudi Garcia chez les Diables ?

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur des Diables Rouges
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Un binational indécis : vers une grande surprise dans la prochaine sélection de Rudi Garcia chez les Diables ?
Photo: © photonews

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N'ayant jamais joué avec les U21 de l'Espagne malgré sa déclaration d'amour pour la Roja, Matias Fernandez-Pardo semble avoir changé d'avis. Sera-t-il la grande surprise de la prochaine sélection de Rudi Garcia ?

"Je veux jouer pour l'Espagne" : fin 2024, Matias Fernandez-Pardo se montrait on ne peut plus clair. Malgré sa naissance à Bruxelles et son passé à Anderlecht, à Malines ou encore à La Gantoise, l'attaquant, qui venait de retrouver le LOSC où il était également passé pendant sa formation, voulait honorer les origines espagnoles de son père sur la scène internationale.

Un message honnête de la part de l'ancien international belge entre U15 et U19, qui n'a donc jamais été appelé chez les U21. Mais alors que son choix de sélection semblait entériné, Matias Fernandez-Pardo a brillé par son absence dans les sélections espoirs de la Roja alors qu'il avait toutes les qualités pour en faire partie.

Un épisode concordant plus ou moins avec l'arrivée de Rudi Garcia, mais aussi, et surtout, de Vincent Mannaert, qui a fait des binationaux une priorité, chez les Diables Rouges et à l'Union belge. L'ancien homme fort du Club de Bruges a dû avoir une discussion très concrète et très convaincante avec l'attaquant des Dogues, à tel point qu'il semble avoir été persuadé par le projet de la Belgique et aurait fait machine arrière dans sa décision.

Matias Fernandez-Pardo, la surprise dans la sélection de Rudi Garcia ?

Cette information sera confirmée, ou non, dans la sélection que Rudi Garcia dévoilera ce vendredi lors d'une conférence de presse organisée à partir de 13h00 au Proximus Basecamp de Tubize. Mais sa présence, dimanche prochain, dans le "Club Ligue 1 +" pour évoquer notamment la question "Matias Fernandez-Pardo sera-t-il sélectionné avec la Belgique" semble envoyer un message particulièrement clair.

Car cela signifie que le sélectionneur des Diables manquera la dernière journée de la phase classique de la Jupiler Pro League. Pour évoquer le cas d'un attaquant qui ne serait potentiellement même pas sélectionnable pour lui ? Cela ne tient que peu debout, et la probabilité qu'il se déplace en France, où joue Fernandez-Pardo, pour expliquer sa sélection semble beaucoup plus logique.

Auteur de cinq buts et six passes décisives toutes compétitions confondues avec Lille cette saison, Fernandez-Pardo est un profil capable d'évoluer aux trois positions offensives, une polyvalence toujours nécessaire dans un grand tournoi et dans un effectif inquiété par les blessures. Il pourrait donc être la surprise de la sélection de Rudi Garcia et enfin mettre un terme aux discussions concernant son avenir international.

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