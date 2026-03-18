Plus de peur que de mal : le rêve d'une vie reste intact pour Hannes Delcroix

Le rassemblement de mars est très important en vue de la Coupe du Monde. Pour toutes les nations qualifiées, les listes sont très attendues. Pour Haïti, le verdict est tombé.

Là où Rudi Garcia dévoilera sa liste vendredi, Sébastien Migné a dévoilé celle d'Haïti hier. Un enjeu majeur pour plusieurs anciens joueurs de Pro League, pour qui le Mondial américain de cet été est le rêve d'une vie.

L'un des joueurs qui l'attendaient sans doute avec le plus d'impatience n'est autre qu'Hannes Delcroix. L'ancien défenseur d'Anderlecht a changé de nationalité sportive l'automne dernier pour représenter le pays où il est né, avant de se faire adopter par une famille anversoise.

Le natif de Petite-Rivière-de-l'Artibonite, Piterson Desir de son vrai nom, était ainsi de la partie lors des deux derniers rassemblements de 2025, disputant même l'entièreté des deux matchs de novembre. Cet hiver, il a définitivement quitté Burnley, s'engageant à Lugano pour obtenir plus de temps de jeu et sécuriser sa place.

Haïti compte sur lui

Deux semaines après son arrivée, il a toutefois eu le malheur de se déchirer l'adducteur. Vu son historique de blessures, les craintes étaient bien là. Mais après un mois à l'infirmerie, il a finalement pu faire son retour au début du mois. Il y a une semaine, il a même inscrit son premier but pour Lugano.



Malgré les semaines sur la touche, l'ancien Diable Rouge a bien été appelé pour les matchs amicaux contre la Tunisie et l'Islande (en compagnie d'autres anciennes connaissances de Pro League comme Jean-Kevin Duverne (Gand), Wilguens Paugain (Zulte Waregem), Frantzdy Pierrot (ex-Mouscron) et Duckens Nazon (ex-STVV)). S'il reste fit jusqu'en fin de saison, son rêve de Mondial devrait donc bel et bien se matérialiser.