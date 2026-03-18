Vincent Kompany et "In Youth We Trust", un air de déjà vu : "Il a notre confiance"

Vincent Kompany pourrait être forcé d'aligner un gardien de but de 16 ans à peine en Champions League. Fort heureusement, le Bayern a fait la différence, et largement, au match aller.

Voilà qui lui rappellera ses années en tant que coach du RSC Anderlecht, quand Vincent Kompany devait parfois aligner des jeunes de Neerpede loin d'être prêts pour le plus haut niveau. Ce mercredi, le Bayern Munich pourrait en effet devoir aligner un gardien de 16 ans à peine en Champions League.

Alors que les n°1, 2 et 3, Manuel Neuer, Sven Ulreich et Leon Kranac, sont blessés, le n°4, Jonas Ulrig, aurait ressenti une douleur musculaire cette semaine. Si le gardien de 22 ans s'avère incapable de tenir sa place, c'est donc... Leonard Prescott, 16 ans, qui pourrait bien devoir démarrer.

Kompany forcé d'aligner un gardien de 16 ans ?

Kompany s'est cependant montré rassurant en conférence de presse : "Je suis content que Jonas ait pu s'entraîner normalement. Si tout se passe comme prévu, c'est lui qui jouera", déclare l'entraîneur du Bayern Munich.

Un doute subsiste cependant, qui ne sera levé que dans les heures précédant le coup d'envoi. Heureusement pour Kompany, le Bayern Munich a largement battu l'Atalanta Bergame à l'aller, l'emportant 1-6 en Italie, et ne risque donc rien.



"Si Leonard doit jouer, il aura tout notre soutien et notre entière confiance", affirme Vincent Kompany. Comme ils le disaient à Anderlecht à l'époque : In youth we trust.