400 euros par semaine et privé de vestiaire : le coéquipier de Trossard entre dans l'histoire

Max Dowman, le coéquipier de Leandro Trossard, est devenu ce week-end le plus jeune buteur de l'histoire de la Premier League.

Max Dowman n'avait que 16 ans et 73 jours samedi lorsqu'il a inscrit le but du 2-0 pour Arsenal face à Everton. Grâce à cette réalisation, l'ailier bat le record qui appartenait à James Vaughan depuis 2005.

Mais l'histoire ne s'arrête pas là, et les coulisses sont tout aussi étonnantes. Samedi soir, Dowman n'a même pas pu fêter son exploit dans le vestiaire avec ses coéquipiers.

Pas accès au vestiaire de l'équipe première

Comme il est mineur, il n'est pas autorisé, selon les règles de protection de la FA, à se changer ou à se doucher dans le vestiaire de l'équipe première. Il a vécu ce moment historique un peu à l'écart.

Un salaire encore modeste

Dowman est loin de toucher le salaire habituel d'un buteur de Premier League. En Angleterre, les jeunes joueurs ne peuvent signer leur premier contrat professionnel qu'à partir de 17 ans.



Pour l'instant, il doit se contenter d'un salaire d'environ 400 euros par semaine. Mais il a signé un préaccord avec Arsenal et dans ce futur contrat, les chiffres seront nettement revus à la hausse.