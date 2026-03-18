Alexis Flips très soutenu par un Anderlechtois : "Il était chez moi tous les jours"

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Alexis Flips espère encore faire son grand retour en équipe A avec Anderlecht. Il ne s'est jamais senti laissé de côté par le RSCA, et c'est en bonne partie grâce au soutien de Thorgan Hazard.

Voilà de longs mois qu'Alexis Flips travaillait dans l'ombre à un retour en forme. Excédentaire au RSC Anderlecht, puis blessé, il n'a pas pu trouver de porte de sortie. Désormais, il rejoue avec le RSCA Futures, comme ont pu le faire par le passé Mats Rits, Thomas Foket ou Majeed Ashimeru. 

Il espère cependant mieux que les U23. "Je suis payé par Anderlecht. Si le club veut que je termine avec les Futures, je le ferai avec plaisir et sans me plaindre. Mais je suis un gagnant et je vise le plus haut possible”, confie-t-il dans Het Nieuwsblad.

Alexis Flips veut réussir à Anderlecht 

L'objectif de Flips est donc encore de prouver qu'il a les qualités pour l'équipe A. "Je ne veux pas être le Alexis Flips qui a échoué ou le Alexis Flips qui joue avec les Futures, ni celui qui s'en va par la petite porte", clame le Français. "Je veux réussir à Anderlecht". 

Malgré ses difficultés, Alexis Flips s'est senti soutenu par le Sporting. Notamment par un joueur, devenu un ami proche : Thorgan Hazard. "Thorgan n'est pas seulement un coéquipier, c'est mon meilleur ami ici. Je crois qu'il ne se passe pas un jour sans qu'il passe chez moi. Pourquoi ? Parce qu'on adore jouer au jeu de société Catan”, dit-il en riant.


Alexis Flips a rejoint le RSCA en 2023 en provenance du Stade de Reims contre 3,5 millions d'euros. Depuis, il n'a pu disputer que 14 matchs en équipe A, sans marquer ni délivrer de passe décisive. Il a été prêté à Ankaragücü et au Sporting Charleroi, là aussi sans succès. 

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