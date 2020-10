Josh Cullen fête son transfert à Anderlecht ... par un retour en sélection d'Irlande

Les blagueurs diront qu'après celles de l'équipe nationale belge, jouer à Anderlecht ouvre décidément les portes de bien des sélections. À peine transféré à Anderlecht dans les dernières heures du mercato, Josh Cullen a été appelé par Stephen Kenny pour remplacer Harry Arter, milieu de Nottingham Forest.

Il s'agit de la première sélection de Josh Cullen depuis novembre 2019. Le joueur, à l'époque à Charlton Athletic, avait alors disputé l'intégralité du match amical de la République d'Irlande face à la Nouvelle-Zélande.

Squad Update | Josh Cullen called up



The @rscanderlecht midfielder has been called into the squad to replace Harry Arter who misses out with a thigh injury



Cullen joined the squad this afternoon with the squad who have just touched down in Bratislava#COYBIG | #SVKIRL pic.twitter.com/uP1N8OO0dD