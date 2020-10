L'Antwerp prend un risque calculé avec Jordan Lukaku : "Nous verrons bien"

C'était l'une des surprises de cette fin de mercato : Jordan Lukaku a fait son retour en Belgique. Mais pourra-t-il aider l'Antwerp rapidement ?

Sven Jaecques, manager du Great Old, en est conscient : l'Antwerp prend un risque en recrutant Jordan Lukaku, gêné par les blessures et en manque de rythme. "Mais citez-moi un transfert qui n'est pas risqué. Ce n'est pas parce qu'un joueur n'a pas presté ailleurs qu'il ne peut pas se relancer chez nous, et vice-versa", pointe-t-il dans Het Laatste Nieuws.

"Les blessures, les différents entraîneurs, le système - tout ça a aussi de l'influence. Nous nous sommes naturellement beaucoup informés, ce que nous faisons chaque fois mais encore plus dans son cas. Nous verrons bien à quel point il est fit", conclut Jaecques.