Simon Mignolet, "un second rôle" toujours fidèle au poste

Ca va bientôt faire dix ans que Simon Mignolet est un Diable Rouge et pourtant, cinq mains suffisent à compter les caps engrangées en sélection par le deuxième gardien des Diables. La faute à l'avènement de Thibaut Coutois. Mais ça n'empêche pas le Blauw en Zwart de répondre présent quand on a besoin de lui.

Jeudi soir, contre la Côte d’Ivoire, Simon Mignolet obtiendra la 26e cap de sa carrière. Et probablement en ajoutera-t-il encore deux en Angleterre et en Islande, vu le forfait de Thibaut Courtois, confirmé ce jeudi par la Fédération.

Plus de 100 sélections

Le portier du Club de Bruges se rapprochera donc à quelques longueurs du top 100 des Diables Rouges les plus capés. Et avec plus de 100 sélections à son compteur, l’ancien de Liverpool fait même partie des joueurs les plus appelés de l’histoire du football belge.

Le 17 novembre prochain, ça fera dix ans que Simon Mignolet est devenu Diable Rouge. Et quand il a pris place entre les perches belges pour la première fois, en Autriche, le 25 mars 2011, à tout juste 23 ans à peine, on a bien cru qu’il était parti pour quelques années à défendre les cages nationales.

Près de dix ans plus tard, barré par Thibaut Courtois, il n’est pourtant ‘que’ le deuxième gardien dans la hiérarchie de l’équipe nationale. Mais il continue à faire son job avec enthousiasme. Professionnel jusqu’au bout des ongles, le Limbourgeois sera à nouveau récompensé ce soir, contre la Côte d'Ivoire.

Capitaine contre la Côte d'Ivoire? "Ce serait un honneur"

Et certains murmurent que son expérience et son professionnalisme pourraient même lui valoir le brassard de capitaine, dans un onze de base qui sera particulièrement jeune. "Ca ne changerait rien à mon approche, mais ce serait un honneur", a-t-il indiqué, mercredi, en conférence de presse.

Le rôle de Simon Mignolet sera avant tout de guider ses jeunes équipiers, et il est prêt à l'assumer. "De ma position, je peux être déterminant pour ces jeunes joueurs. Je dois prendre le leadership et c’est important pour des joueurs qui n’ont encore jamais joué ensemble." Et Roberto Martinez peut en être convaincu : son ‘deuxième gardien’ assumera sa part du travail, comme il l'a toujours fait...