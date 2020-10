Un duo solide et complémentaire dans l'entrejeu des Diablotins

Quatrième victoire consécutive et un Euro qui approche à grands pas: on n'arrête décidément plus les Diablotins. Et c'est en partie parce que Jacky Mathijssen semble avoir trouvé la formule gagnante. Et qu'il peut s'appuyer sur un solide duo dans l'entrejeu.

Une défense pleine de promesses, dont plusieurs éléments ont d'ailleurs fait leur premier pas dans le noyau A, des atouts offensifs de la trempe de Mike Trésor Ndayishimiye, de Loïs Openda ou encore de Charles De Ketelaere, un 3-4-3 nouveau qui fait ses preuves: Jacky Mathijssen a trouvé une formule qui marche avec les Diablotins.

On en avait eu un premier aperçu contre l'Allemagne, la confirmation est tombée vendredi soir, à la faveur d'une large victoire contre le Pays de Galles. Et dans ce système qui marche à merveille, on retrouve un duo à la fois solide et complémentaire dans le milieu du jeu. Formé par Albert Sambi Lokonga et Orel Mangala. "Deux joueurs qui ont du football dans les pieds et une bonne vista", estime le sélectionneur qui insiste: il y a toujours moyen de faire mieux.

"On parle le même football"

Déjà alignés ensemble du temps de Johan Walem, les deux hommes s'entendent en tout cas à merveille. "On se connaît depuis longtemps, puisqu'on jouait déjà ensemble à Anderlecht", avance Albert Sambi Lokonga. Et même si Orel Mangala a quitté Neerpede il y a trois ans, la complémentarité est restée. "On parle le même football, un seul regard suffit pour qu'on se comprenne", estime le plus jeune des deux médians.

Et Albert Sambi Lokonga profite aussi de l'expérience emmagasinée par son compère dans "l'un des plus grands championnats du monde". "C'est facile de jouer avec lui au milieu de terrain. Il a énormément de qualités, une excellente couverture, de bonnes passes vers l'avant, il communique beaucoup... C'est un joueur complet."

Et Orel Mangala est aussi l'un des plus anciens dans le groupe des U21. Capé pour la première fois en 2017, le médian de Stuttgart était déjà de la partie lors de l'Euro 2019 en Italie. Son expérience et son leadership sont des qualités qui profitent aux Diablotins qui, mardi en Moldavie, tenteront de se rapprocher encore un peu plus d'une deuxième qualification consécutive.