Ivan Leko confirme le test positif de Jordan Lukaku

L'Antwerp sortira de la trêve internationale déforcé, mais pas en raison de blessures en sélection : plusieurs joueurs du Great Old ont été testés positifs au Covid-19, y compris la nouvelle recrue Jordan Lukaku.

Jordan Lukaku, Alexis De Sart, Abdoulaye Seck et Sander Coopman ont été testés positifs au coronavirus ce week-end. "La semaine dernière n'a pas été facile pour nous, mais l'Antwerp n'est pas le seul dans ce cas. Nous devons accepter cette situation et prendre nos responsabilités", relativise Ivan Leko en conférence de presse dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

"Quatre joueurs et six membres de staff, c'est un nombre élevé. Mais nous espérons ralentir ou arrêter la propagation cette semaine. C'est difficile à prédire car quand le virus est présent, ça peut durer des semaines ou un mois", regrette Leko. "Oui, Jordan Lukaku fait partie des cas détectés et c'est dommage car nous aimerions le voir au plus vite sur les terrains. Nous nous attendons à ce qu'il soit important pour nous cette saison, mais il n'est pas encore prêt physiquement".