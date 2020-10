Un nouveau concurrent pour Toby Alderweireld à Tottenham, le retour de Gareth Bale

Les Spurs ont confirmé l'arrivée d'une nouvelle recrue.

En plus de Ben Davies et de Gareht Bale, revenu cet été, un troisième Gallois rejoint les rangs de Tottenham. Le transfert de Joe Rodon a été confirmé par les Spurs, vendredi soir. Le Gallois de 22 ans a signé un contrat de cinq ans et sera un concurrent supplémentaire pour Toby Alderweireld.

Par ailleurs, José Mourinho a confirmé, en conférence de presse, que Gareth Bale était fit: "Il va probablement jouer dimanche contre West Ham, et si ce n'est pas le cas, il jouera jeudi en Europa League", a anoncé le Special One en conférence de presse.