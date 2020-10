Finalement, Roman Yaremchuk est resté à La Gantoise : "Content qu'il soit toujours là"

Malgré ses envies de départ, l'Ukrainien va devoir montrer à Wim De Decker qu'il est toujours impliqué.

Roman Yaremchuk a vécu un début de saison difficile avec La Gantoise. L'international ukrainien avait critiqué le jeu mis en place par Bölöni et il s'était attiré les foudres du Roumain.

A un point tel que l'attaquant n'était plus repris dans le groupe. Finalement, lorsque De Decker a repris le poste de T1, Yaremchuk a retrouvé sa place. Mais cela ne l'a pas empêché de déclarer qu'il était désireux de quitter la Ghelamco Arena.

Cependant, le mercato est terminé et l'Ukrainien est toujours bel et bien chez les Buffalos. "Il est de nouveau en bonne forme. Il doit maintenant devenir constant. C'est un joueur qui doit se sentir bien dans le groupe et qui est désireux d'apprendre. Je suis content qu'il soit toujours là", a déclaré Wim De Decker en conférence de presse.