C'est l'euphorie au Cercle: "Notre match référence? Ce sera celui contre Mouscron"

Avec 15 points en 9 rencontres, le Cercle de Bruges est tout simplement en train de réussir son début de saison. Paul Clement ne peut que se féliciter des résultats de son équipe.

Paul Clement, l'entraîneur du Cercle, se délecte de la victoire de ses couleurs 5-1 contre la Gantoise. "Je ne peux qu'être positif. Même si elle n'est pas régulière, l'équipe de La Gantoise reste dangereuse si elle est dans un bon jour."

L'entraîneur du Cercle analyse aussi la prestation de son équipe: "Nous avons pris ce match au sérieux et ce n'était pas plus mal. Il y a eu beaucoup d'offensives et nous avons été mis en difficultés, mais j'ai aussi apprécié notre réaction après l'égalisation".

L'entraîneur anglais ne veut cependant pas s'arrêter en si bon chemin: "J'ai vu de l'enthousiasme lors des entraînements, et je vois lors des matches ce que je peux voir durant la semaine. C'est une grande satisfaction. Est-ce que cette victoire contre La Gantoise est notre match référence? Non, ce sera celui contre Mouscron. C'est un match qu'il ne faudra pas prendre à la légère".