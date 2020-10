Vers le cinquième licenciement d'un entraîneur en D1A cette saison ?

Selon le projet trudonnaire mis en place il y a quelques années , les Canaris doivent faire partie des PO1 cette saison. Cela semble compliqué et l'équipe doit faire attention à ne pas devenir un candidat à la relégation.

Saint-Trond n'y arrive toujours pas cette saison et les chiffres parlent d'eux-mêmes : 1 victoire en 9 matchs, 1 sur 15 et déjà 19 buts encaissés. Les Canaris occupent la seizième place, juste au-dessus de la zone rouge. Et cette seule victoire contre La Gantoise remonte à la 1ère journée de championnat.

Kevin Muscat et ses troupes ont sombré au Beerschot ce week-end (6-3), une défaite de trop pour les fans trudonnaires qui l'ont fait savoir.

Cinquième licenciement d'un entraîneur en D1A cette saison ?

Saint-Trond est en réunion de crise, comme le relate Het Laatste Nieuws. Kevin Muscat devrait bientôt faire ses valises et ne devrait pas être conservé. Après Thorup, Vercauteren, Bölöni et Wolf, l'Australien devrait vraisembablement être le cinquième coach à être remercié cette saison en Jupiler Pro League.