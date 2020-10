📷 Neymar a reçu sa première chaussure signature chez Puma

Un mois après son arrivée chez Puma, Neymar vient de recevoir officiellement sa première paire de crampons signature ! Une paire qui sera portée à partir du match de Ligue des Champions face à Manchester United.

Nouvel ambassadeur de Puma, Neymar vient de recevoir sa première chaussure signature ! Alors que le joueur brésilien portait jusqu’ici une paire de King customisée par Silni et qui souhaitait tout simplement faire apparaitre le lien entre la King d’hier portée par Pelé, Maradona et celle d’aujourd’hui qu’il incarne, c’est une paire unique et désormais disponible à la vente que Neymar va désormais arborer.

En effet, alors que la paire de King Platinium noire et blanche rayonnait sur les terrains, il est était tout simplement impossible d’acheter la même paire que le joueur du PSG. Aujourd’hui, Neymar change de crampons et la paire est à la vente. Le partenariat entre Puma et Neymar est bel et bien lancé !