Clement a eu la main sur la rencontre: "J'avais deux choix après l'égalisation"

Philippe Clement est un entraîneur heureux et c'est bien normal. Le technicien de Bruges a tout fait pour emmener son équipe vers la victoire.

Philippe Clement a remporté ce mardi la première victoire de sa carrière de coach en Ligue des Champions. Ce dernier a bien analysé la rencontre de son équipe: "En première période, nous étions bien organisés", a confié Clement en conférence de presse. "Nous avons tout fait pour que le Zénit ne puisse pas utiliser ses temps forts. Cependant, mes joueurs ont manqué de confiance pour créer et avoir des opportunités".

Après la petite pause de 15 minutes, tout a changé: "Après la mi-temps, le match s'est ouvert et nous avons eu des opportunités et nous avons ouvert le score. Ils sont revenus dans la foulée et j'ai eu deux choix: soit tenter de conserver un point, soit tenter d'en prendre trois. J'ai fait des changements pour tenter de gagner et sur une belle action collective, on a marqué le deuxième but et j'en suis très jeureux".

Cette première victoire fait donc plaisir à l'ancien coach de Genk: "Il nous reste 5 finales, nous le savons. Dans ce groupe, il y a des équipes avec des gros budgets et des joueurs d'expérience. Gagner ce match donne de la confiance pour le futur. J'étais heureux après le match car je ne suis pas coach depuis longtemps, et je sais aussi que cette semaine nous avons eu des problèmes avec le covid et que toute l'équipe a travaillé ensemble pour gagner ce match".