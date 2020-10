Jorge Simaõ présenté au Canonnier : "Ce groupe vaut mieux que la lanterne rouge"

Le nouvel entraîneur de l'Excel Mouscron, Jorge Simaõ, s'est présenté devant la presse ce mercredi. Le Portugais de 43 ans a donné ses premières impressions sur le groupe avec lequel il travaille depuis hier désormais.

Accompagné par le directeur sportif Diego Lopez, Jorge Simaõ a paru très heureux d'être au Canonnier, mais bien conscient de l'ampleur de la tâche qu'il a devant lui : "Je ne suis pas un magicien", prévient-il d'emblée. "Mais je suis persuadé que ce groupe a les qualités pour faire bien mieux que cette dernière place et que rapidement, nous allons nous sortir de cette situation. Je connais l'équipe et ses qualités et nous pouvons le faire".

Simaõ arrive avec ses idées et son style de jeu, mais devra surtout être pragmatique dans l'immédiat : "Bien sûr que j'ai mon propre style. Je ne le dévoilerai pas avant le prochain match (sourire). Mais de toute façon, l'important avant même d'y penser sera de prendre des points très vite. Et quand ce sera fait, nous pourrons parler de jeu attractif", temporise le nouveau T1 hurlu, qui ne veut pas parler de son prédécesseur ("par politesse").

Un coach qui ne connaît pas le championnat belge ?

Diego Lopez a également répondu aux questions de la presse et notamment aux interrogations que certains supporters lancent sur les réseaux : pourquoi le nouvel entraîneur n'est-il pas un connaisseur du football belge ? "La qualité s'impose au contexte et Jorge Simaõ est là pour ses qualités", affirme le directeur sportif hurlu.

"Nous respectons bien sûr l'avis des supporters, mais l'arrivée de Jorge est en accord avec tous, avec le groupe également ; un coach ne suit pas que le championnat de son pays et Jorge Simaõ connaît bien le football belge", ajoute Lopez. "Bien sûr, Fernando Da Cruz n'était pas seul responsable des mauvais résultats et nous le remercions pour son travail. Les joueurs sont conscients de leur responsabilité également. Mais c'était mon travail de prendre une telle décision et également mon travail de trouver un nouveau coach".