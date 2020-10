Derby, STVV-Standard, KVK-Anderlecht... les arbitres du week-end

Il n'y aura que six rencontres en Pro League ce week-end, l'Union Belge a désigné les hommes en noir qui dirigeront ces rencontres.

Si Charleroi- Waasland-Beveren, Cercle-Mouscron et Eupen-Malines ont été reportés, on jouera tout de même en Pro League et ça commencera dès ce vendredi, avec le duel entre le KV Courtrai d'Yves Vanderhaeghe et le Sporting d'Anderlecht de Vincent Kompany. Une rencontre qui sera dirigée par Jonathan Lardot.

Jasper Vergroote arbitrera, pour sa part, le derby entre l'Antwerp et le Beerschot. Le Standard, qui se déplace au STVV, aura affaire à Kevin Van Damme, le match OHL-Club de Bruges sera dirigé par Alexandre Boucaut. Bert Put (Ostende-Zulte Waregem) et Jan Boterberg (la Gantoise-Genk) seront au sifflet des deux autres matchs du week-end.