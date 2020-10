Francky Dury anticipe le pire : "Un faux sentiment de sécurité"

Zulte Waregem se déplace à Ostende ce week-end, malgré le climat d'incertitude lié à la crise sanitaire qui plane au-dessus de la compétition.

Jusqu'ici, six cas positifs ont été détectés à Zulte Waregem qui reste cependant moins impacté que d'autres formations.

Pas de encore de signe d'épidémie donc, même si Francky Dury reste prudent et craint toujours un pic : "Le stress s'accentue, mais les joueurs le gèrent très bien et font de leur mieux pour suivre les mesures. Le problème, c'est qu'il y a un faux sentiment de sécurité. Les résultats de nos tests ne seront connus que demain, avec un jour de retard. Au pire des cas, nous pouvons alors nous retrouver avec cinq cas positifs et devons être prêts à anticiper le pire", confiait le coach à Het Nieuwsblad.

Niveau football, les choses sont délicates même si Dury s'attend à une amélioration : "Contre Bruges, nous avons touché le fond, mais depuis nous avons montré que la mentalité était bien présente. Mais on ne peut pas s'attendre à ce qu'une équipe qui était aussi mal que nous, revienne après deux matchs. Ce genre de chose peut prendre du temps mais notre jeu va s'améliorer."