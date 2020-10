Une absence 'contractuelle' qu'Yves Vanderhaeghe va devoir compenser

De retour dans le club qui lui a permis d'éclore en Belgique, l'Ukrainien s'y est directement imposé. Mais il ne pourra pas affronter le club auquel il appartient.

Absent sur blessure durant plus d'un an, Evgeniy Makarenko n'a jamais vraiment eu l'occasion de prendre sa chance au Sporting d'Anderlecht. En une saison et demie, il n'a disputé que 20 rencontres avec le maillot mauve sur les épaules.

Et pourtant, dès son retour à Courtrai, il s'est imposé sous les ordres d'Yves Vanderhaeghe. Revenu au Stade des Eperons d'Or en janvier dernier, le milieu de terrain reste sur une série de 12 titularisations consécutives et n'a manqué que quatre petites minutes de jeu depuis le coup d'envoi de la saison.

Il est l'un des patrons courtraisiens sur le terrain et pourtant, le KVK devra faire sans lui, vendredi soir. Prêté par Anderlecht, qui paye encore une partie de son salaire, l'international ukrainien n'a pas l'autorisation d'affronter les Mauves.