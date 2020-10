Mbokani offre le derby d'Anvers à l'Antwerp malgré une belle remontée du Beerschot

Ce dimanche, le derby d'Anvers faisait son retour en D1A. Les hommes d'Ivan Leko ont rapidement pris le large, mais ont dû finalement s'en remettre à Dieumerci Mbokani pour finalement l'emporter.

On aurait naturellement aimé vivre un derby anversois dans d'autres circonstances : voir les deux clubs d'Anvers se retrouver en D1A sans public est une sacrée frustration pour tous. Mais au moins aura-t-on assisté à un duel passionnant entre deux équipes vivant jusque là une saison intéressante. Et au début du match, de manière étonnante, le Beerschot était même devant son rival historique ... qui pouvait passer en tête du classement en cas de victoire.

Mais le Great Old marquera vite son territoire : Refaelov (7e), puis Juklerod (14e) offriront un bel avantage à l'Antwerp dès le premier quart d'heure. Suzuki réduira l'écart à la 25e mais les hommes d'Hernan Losada rejoindront les vestiaires menés au score. Tissoudali s'offrait un beau solo pour servir son coéquipier.

Mbokani efficace

En seconde période, le Beerschot faisait le siège du but adverse et finissait par être récompensé : Suzuki s'offrait un doublé via un nouvel assist de Tissoudali. Mais l'Antwerp a un atout majeur : Dieumerci Mbokani. Il suffira d'une petite occasion pour que le Congolais fasse 3-2 et offre la victoire à son équipe à la 74e. Et la tête du classement au Great Old en attendant le match du Standard ...