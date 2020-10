Jonathan Buatu : "Le deuxième but a mis le Standard KO"

Après sa lourde déconvenue au Kiel (6-3) le week-end dernier, Saint-Trond s'est repris ce dimanche en s'offrant le scalp du Standard (2-0) à domicile.

Jonathan Buatu était satisfait à l'issue de la rencontre. Saint-Trond a renoué avec la victoire et pas contre n'importe qui. "Les deux villes n'étant pas loin, c'est comme un derby. Il y avait beaucoup d'aggressivité et d'intensité et nous avons montré que nous étions présents. Contrairement au match contre le Beerschot la semaine dernière, nous avons prouvé que nous étions une équipe et sommes allés à chaque fois au duel", a confié le défenseur central.

Le Standard semblait avoir retrouvé un peu son souffle et ses jambes après l'heure de jeu mais la superbe frappe de Steve De Ridder mettra les Rouches KO. "Un véritable leader qui possède beaucoup expérience. Il a inscrit un magnifique but. En plus, le Standard était en train de pousser à ce moment-là. Ce deuxième but a été un véritable uppercut", a souligné l'ancien Standardman qui veut voir les Trudonnaires confirmer le week-end prochain.