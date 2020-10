Nouvelle soupe à la grimace pour La Gantoise : "Nous allons sortir de cette mauvaise spirale"

La Gantoise a de nouveau dominé son adversaire mais encore une fois, les Buffalos sen récoltent aucun point. Un manque d'efficacité à l'avant et à l'arrière leur a fait défaut.

"Les personnes de Genk sont venues s'excuser après le match", a déclaré Wim De Decker. "Cela veut tout dire. Tout le monde a vu une équipe de La Gantoise très forte", a a souligné le T1 des Buffalos.

"Les duels, les occasions et les deuxièmes ballons étaient pour nous. Tactiquement, nous étions bien disposés, les statistiques sont là aussi pour le confirmer. Même après l'égalisation, nous avons repris le fil. En deuxième mi-temps, nous étions la seule équipe qui méritait de gagner", a ajouté le jeune technicien.

"Cela ne peut pas échouer"

La Gantoise ne récolte aucun point au final. "Nous avons bien joué et ce n'est pas seulement aujourd'hui. Mais quand même, nous n'avons pas pris les trois points. Cela ne peut pas échouer, nous étions l'une des meilleures équipes du week-end. Mentalement, bien sûr, cela vous donne une claque encore plus grande que lorsque vous jouez mal ou que vous affrontez un adversaire plus fort. J'avais espéré une victoire, mais nous allons travailler dur à nouveau et tout ira bien. Nous allons sortir de cette mauvaise spirale", a martelé Wim De Decker.