Thorup savoure : "Je mentirais en disant que ce n'est pas une victoire spéciale"

Jess Thorup est revenu en vainqueur à la Ghelamco Arena, d'où il avait été jeté comme un malpropre en début de saison.

On peut appeler ça le karma. La Gantoise n'avait pas tardé à se débarrasser d'un Jess Thorup jamais en odeur de sainteté auprès de sa direction ; le Danois coache désormais Genk et est venu enfoncer son ex-club un peu plus dans une crise presque inédite. Même ses anciens joueurs se réjouissaient de le revoir : "Nous n'avons pas vraiment pu lui dire au revoir quand il est parti", pointait ainsi Alessio Castro-Montes après le match.

Les supporters gantois lui avaient également réservé un accueil chaleureux à l'hôtel. "Ils y tenaient et je trouve ça très beau de leur part", souriait Jess Thorup. "Ils ont voulu me remercier et ça fait plaisir. Ce soir, ce n'était pas moi contre Gand, mais je dois dire que je mentirais si je vous disais que cette victoire n'était pas particulière".