Jorge Jesus prêt à recevoir le Standard : "Benfica force le respect par son histoire nationale et internationale"

Ce jeudi soir (21h), le Standard de Liège affrontera Benfica au Estadio da Luz lors de la deuxième journée d'Europa League.

Contre le Standard de Liège, Benfica pourra compter sur ses supporters ce jeudi soir au Estadio da Luz. "Nous voulons tous que le football puisse avoir des supporters, dans la mesure du possible, biensûr. Mieux vaut peu de supporters que personne, parce que, dans le fond, l'une des grandes motivations des joueurs et des équipes est de pouvoir jouer pour les supporters et sans eux ce n'est pas la même chose. C'est une satisfaction énorme de pouvoir avoir quatre mille ou cinq mille supporters, je ne sais pas exactement, mais c'est un bon début. Je suis très heureux qu'ils soient là", a expliqué Jorge Jesus en conférence de presse.

Lors du dernier match de championnat, Seferovic et Darwin avaient été alignés en attaque à cause du système tactique du Belenenses SAD, comparable à celui du Standard selon le coach de Benfica. Le même duo ce jeudi soir ? "Si tout se passe comme prévu, je vais faire quelques modifications et je vais lancer Gabriel et d'autres joueurs. Pas seulement parce qu'ils sont "plus frais", mais aussi parce que ce sont des joueurs qui donnent des garanties. J'ai beaucoup d'options, le niveau de l'équipe ne se brise pas. J'ai confiance et je sais que je peux faire des modifications sans faire osciller le rendement de l'équipe", a souligné l'ancien coach de Flamengo.

Benfica compte 15 points sur 15 en Liga NOS, des chiffres qui forcent le respect avant la réception des Rouches. "Je pense que Benfica impose toujours du respect, parce qu'il a une histoire au Portugal et une histoire internationale, notamment en Europe. Benfica cherche un chemin qui lui permette d'arriver en finale de la Ligue Europa ou de la Ligue des Champions et de pouvoir les remporter. C'est un objectif du Président et c'est l'une des idées qui m'a fait revenir du Brésil. De mon point de vue, le club a très bien recruté avec l'arrivée de jeunes internationaux comme Everton et Waldschmidt", a conclu Jesus.