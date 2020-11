Ce qu'il a manqué au Cercle à Charleroi: "Contre une équipe comme ça, ça se paye cash"

Séduisants depuis le début de saison, les Brugeois n'ont pas réussi à confirmer contre le Sporting de Charleroi samedi soir.

Pourtant, la rencontre était équilibrée jusqu'à l'ouverture du score d'Ali Gholizadeh. Et c'est même le Cercle de Bruges qui s'était ménagé les deux plus belles opportunités de la rencontre.

Mais Charleroi a fait preuve de réalisme. Karim Belhocine estimait d'ailleurs, en conférence de presse, que "le score ne reflétait pas la physionomie du match". Kylian Hazard ne va pas aussi loin dans l'analyse. "Je ne sais pas si le score est sévère. Une victoire, c'est une victoire et le Sporting de Charleroi méritait de gagner ce soir", explique-t-il au micro de la Pro League.

Les Zèbres en voulaient plus

Privé de plusieurs titulaires habituels, les Brugeois ont surtout péché dans l'agressivité pour le Brainois. "lls se battaient sur tous les ballons et de notre côté, on n'a pas eu cette envie, cette rage qu'on a d'habitude, et contre une équipe comme ça, ça se paye cash."

Dommage pour les Brugeois, neuvièmes de Pro League, qui loupent l'occasion de s'accrocher au peloton de tête. Mais avec un bilan de 15 points sur 30 et au vu de la qualité de ses prestations, le Cercle, qui avait sauvé sa place en Pro League in extremis la saison dernière, peut être satisfait de sa première partie de saison.