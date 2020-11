🎥 Un 600e match et un joli but "à l'instinct" pour Igor De Camargo

Une semaine après sa Madjer contre Bruges, Igor De Camargo a encore inscrit un très beau but, vendredi soir, contre le Sporting de Charleroi.

Igor De Camargo disputait la 600e rencontre de sa carrière en club, vendredi soir, derrière les Casernes. Un chiffre qui impressionne. "J'ai d'abord félicité Nicolas Penneteau qui lui disputait son 700e match, ce soir", sourit-il. "Mais c'est une fierté, je crois que peu de joueurs peuvent se vanter d'avoir disputé autant de matchs dans leur carrière."

Et comme le Belgo-Brésilien ne fait pas les choses à moitié. il en a profité pour inscrire son troisième but de la saison. En lobant Nicolas Penneteau. "Si j'ai vu qu'il était avancé? C'est un peu à l'instinct, je dirais. Quand j'ai reçu le ballon, je savais que j'allais tirer, et c'est rentré."