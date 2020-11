Un coéquipier regrette la situation de Didier Lamkel Zé : "Le club sera le plus grand perdant"

Coéquipier de Didier Lamkel Zé en sélection nationale, Michael Ngadeu-Ngadjui critique la position de l'Antwerp vis à vis du numéro 7 camerounais.

Absent des terrains de Pro League depuis le 2 octobre dernier, Didier Lamkel Zé a été écarté du groupe de l'Antwerp par Ivan Leko. Une situation que regrette son coéquipier en sélection nationale, Michael Ngadeu-Ngadjui, dans des propos accordés à La Dernière Heure.

En effet, le défenseur de La Gantoise n'a pas manqué de critiquer la position de l'Antwerp vis-à-vis de l'attaquant de 24 ans. "En l’écartant, le club a voulu faire primer l’extra-sportif mais il devrait plutôt s’attarder sur le plus important : le terrain. Quand Didier joue, il apporte toujours quelque chose et c’est l’un des meilleurs de l’effectif. Pour l’instant, l’Antwerp a de la réussite, mais la saison est longue et les matchs commencent à se multiplier. Il va donc avoir besoin de lui [...] Si l’Antwerp décide de se séparer de lui définitivement, ce sera le club le plus grand perdant dans l’histoire."

Réputé pour ses frasques à répétition, Didier Lamkel Zé avait déjà été écarté du noyau A durant la pré-saison et la question d'un départ cet été s'était alors sérieusement posée. Mais pour l'heure, l'ancien joueur de Niort reste sous contrat avec le matricule 1 jusqu'en juin 2023.