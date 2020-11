Charleroi doit "rester positif": "Même si on n'accepte pas la défaite"

Une soirée compliquée que les Zèbres vont tâcher dee faire oublier au plus vite.

Plus trop habitués à encaisser des défaites depuis un peu plus d'un an, les Zèbres ont concédé leur troisième défaite de la saison en championnat, dimanche, à domicile. Au terme d'un match au cours duquel ils n'ont jamais vraiment su mettre La Gantoise en difficulté.

Mais pas question pour le Sporting de Charleroi de broyer du noir. "Ce n'est pas dans nos habitudes, ni dans notre caractère, d'accepter la défaite, mais on doit rester positif", insiste Frank Defays, l'adjoint de Karim Belhocine, au micro de RCSC TV.

Les Zèbres vont désormais devoir évacuer la frustration emmagasinée dimanche soir et se concentrer sur leur prochain défi. "On connaît nos qualités, on sait d'où on vient, qui on est et on doit désormais tout faire pour réagir lors du prochain match". Le rendez-vous est donc pris, dès dimanche, à Eupen.