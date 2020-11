Josh Eppiah, le jeune belge prêt à briller pour OHL

OHL a plusieurs joueurs capables de faire la différence sur le plan offensif, et le jeune belge Joshua Eppiah, prêté par Leicester City, a montré qu'il en faisait partie.

Josh Eppiah n'est pas très connu par chez nous, et pour cause : "Je suis né en Belgique, mais j'ai déménagé en Angleterre à 4 ans. Je joue à Leicester depuis mes 10 ans. Maintenant, je veux franchir un palier à Louvain, m'essayer au football d'adultes", explique le jeune attaquant de 22 ans.

Ses premières minutes, il les a obtenues ce lundi contre le STVV et il les a mises à profit en inscrivant son premier but. "Je ne sais pas décrire ce que ça m'a procuré comme sensations, mais j'étais prêt pour jouer", affirme-t-il. "C'était mon premier match en pro et je suis satisfait, mais je ne peux pas l'être totalement, ce serait égoïste au vu du résultat (2-2)".

Eppiah espère désormais pouvoir enchaîner. "Je suis enfin fit, c'était mon premier match depuis longtemps. J'espère retrouver vite mon meilleur niveau, je n'ai pas encore eu beaucoup de temps pour m'entraîner ici. C'est un bon club, ambitieux, et qui peut viser haut !".