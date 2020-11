Le coach de Lech Poznan : "Ce sera du 50-50 ce jeudi soir à Sclessin"

Ce jeudi soir (21h), le Standard de Liège accueillera le Lech Poznan lors de la quatrième journée d'Europa League. Battus à l'aller, les Rouches voudront engranger leurs premiers points sur la scène européenne cette saison.

Ce jeudi, le Standard de Liège reçoit le Lech Poznan qui s'était imposé (3-1) lors du match aller. Le matricule 16 veut glaner ses premiers points en Europa League et ne veut plus d'un zéro pointé. Pour cela, les Rouches devront prendre la mesure des Polonais. Ces derniers ont perdu face au Legia (2-1) et partagé l'enjeu contre le Rakow Czestochowa (3-3) depuis leur victoire face aux Liégeois. "Nous devons nous améliorer, surtout notre concentration car nous avons perdu des points lors des derniers instants en championnat. Nous sommes particulièrement frustrés et fâchés après notre nul ce week-end", a expliqué Tymoteusz Puchacz, le back gauche polonais.

Le Standard compte prendre sa revanche ce jeudi soir. Une rencontre plus difficile pour le Lech Poznan ? "Cela sera un autre match, j'en suis sûr. Ce sera différent car des joueurs qui n'étaient pas là au match aller seront présents demain soir. Je pense que le Standard jouera avec une défense à trois et nous devrons nous méfier de certaines de leurs phases offensives car ils peuvent être redoutables. Ce sera 50-50 ce jeudi soir à Sclessin", a déclaré le coach Dariusz Zuraw.

Le Lech Poznan a-t-il encore des ambitions en Europa League ? "Ce match est aussi important pour nous que le Standard de Liège. Nous voulons absolument gagner. À l'issue de la rencontre, nous aviserons selon le résultat", a conclu le technicien polonais.