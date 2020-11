Opération en or pour Dries Mertens et Naples, Benfica revient encore de nulle part, les Spurs recollent à l'Antwerp

Les Rangers ont encore laissé filer un avantage de deux buts contre le Benfica de Jan Vertonghen et loupent l'occasion de s'installer en tête du groupe du Standard. Tottenham, qui n'a pas tremblé contre Ludogorets, revient à hauteur de l'Antwerp.

Benfica refait le coup aux Rangers...

Leaders du groupe du Standard, les Rangers et Benfica ont vécu un scenario très similaire à celui de match aller. Comme à Lisbonne, où les deux équipes s'étaient quittées sur un pétillant 3-3, les Ecossais ont eu deux buts d'avance. Entre autres grâce à la quatrième réalisation de Kemar Roofe dans cette Europa League. Mais Benfica, avec Jan Vertonghen durant les 90 minutes, est revenu dans le dernier quart d'heure, grâce à un autobut de Tavernier et à une réalisation de Pizzi (2-2).

Au classement, Ecossais et Portugais partagent donc la première place du groupe avec huit unités et cinq points d'avance sur le Standard et le Lech Poznan.

Tottenham à hauteur de l'Antwerp

Battus par le Great Old lors de la deuxième journée, les Spurs ont depuis parfaitement corrigé le tir. Confirmation ce jeudi, avec une large victoire contre Ludogorets (4-0). Avec un doublé pour Carlos Vinicius et des réalisations de Harry Winks et Lucas.

Tottenham revient à hauteur de l'Antwerp (9 points) en tête du groupe, mais le LASK (6 points) n'a pas dit son dernier mot. Ludogorets, prochain adversaire de l'Antwerp, est éliminé.

Une victoire et une excellente opération pour le Napoli

Après avoir rendu de vibrants hommages à Diego Maradona, le Napoli a fait la bonne opération de la soirée dans le Groupe F. Avec Dries Mertens sur la pelouse durant les 20 dernières minutes, les Napolitains se sont imposés contre Rijeka, grâce à un autobut et à une réalisation de Lozano (2-0).

Troisième du groupe avant la rencontre, Naples profite du partage entre l'AZ et la Real Sociedad d'Adnan Januzaj (0-0), titulaire, pour passer en tête du groupe. Mais avec seulement deux points d'avance sur leurs deux rivaux, les Partenopei sont loin d'avoir course gagnée.