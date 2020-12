Wim De Decker optera-t-il pour la rotation ce jeudi en Europa League ?

Les Buffalos vont mal cette saison et dans la situation actuelle, la question est de savoir s'ils joueront le coup à fond ce jeudi contre Liberec.

Catastrophiques en Europa League, La Gantoise semblait aller mieux en JPL ces derniers temps. C'était avant la lourde défaite de ce week-end contre Zulte. Les Buffalos bons derniers de leur groupe européen avec zéro points sont éiminés, et il reste deux rencontres à jouer.

La question désormais est de savoir si Wim De Decker visera la victoire pour l'honneur, ou fera tourner son effectif pour laisser ses cadres au repos : "Jeudi est encore loin. Après une telle défaite contre Zulte Waregem, je n'ai pas trop pensé à jeudi", confiait le coach Buffalo.

La question sera de savoir si les remplaçants seront en forme et pourront relever le défi : "Yaremchuk est toujours en isolement et a encore été testé positif. Depoitre et Kleindienst sont proches d'un retour. J'espère qu'ils reviendront le plus vite possible."