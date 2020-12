🎥 La première envolée de Rémy Descamps en Pro League

Si le match n'a finalement pas tourné dans le bon sens pour les Zèbres, Rémy Descamps a très vite été mis dans le bain.

Après avoir patienté plus d'un an sur le banc du Sporting de Charleroi, Rémy Descamps a enfin eu droit à sa première titularisation entre les perches carolos et il a très vite été sollicité. Après moins d'un quart d'heure de jeu, Daan Heymans décochait une très jolie frappe qui prenait la direction de la lucarne.

L'occasion pour le Français de déjà montrer une partie de l'étendue de son talent. "Les premiers ballons, les premiers arrêts sont toujours importants pour un gardien, pour lui permettre de bien rentrer dans son match. Mais je pense que même sans cet arrêt, j'aurais été bien dans ma rencontre, parce que je n'avais aucune pression et que je me sentais bien dans mes baskets", confie le portier français.

C'est en tout cas une belle manière de déposer sa carte de visite en Pro League. Surtout quand on a attendu aussi longtemps avant de recevoir sa chance.