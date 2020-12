Philippe Montanier après Standard-Malines: "Une vraie déception, cela laisse un goût amer"

Ce dimanche soir, le Standard avait l'occasion de grimper à la 4ème place en cas de victoire contre Malines lors de la quinzième journée de Jupiler Pro League. Mais les Rouches ont été surpris dans les derniers instants alors qu'ils étaient sur le point d'empocher les trois points.

Contraint au partage ce dimanche à Sclessin, le Standard de Liège cale et reste en dehors du top 4. La déception était présente côté liégeois à l'issue de la rencontre. "Nous avons bien débuté et nous avons eu plusieurs occasions. Mais nous marquons finalement sur coup de pied arrêté", a lâché Philippe Montanier. "Nous pouvions tuer le match, mais nous n'y sommes pas parvenus. De plus, nous avons concédé trop de tirs cadrés. C'est une vrai déception d'être rejoint dans les dernières minutes. C'est rageant de perdre deux points de la sorte, cela laisse un goût amer", a souligné le technicien français.

Le matricule 16 s'est créé certes beaucoup d'occasions mais a vu son portier Arnaud Bodart effectuer plusieurs arrêts déterminants. "Le dernier but est évitable mais il faut reconnaitre que Malines a bien joué le coup. Ils ont plusieurs opportunités et nous avons manqué d'efficacité. Nous devons progresser de ce côté là", a expliqué l'ancien coach de Lens.

Le Standard a calé à Sclessin : "On n'avance pas"

Les Rouches viennent d'enregistrer un quatrième nul de suite en championnat. "Seulement quatre points de pris sur douze. On n'avance pas, une mauvaise opération ce dimanche soir", a précisé le T1 des Rouches avant d'évoquer la bonne montée au jeu de Mehdi Carcela. "Il a été décisif. Nous le sentions à l'entraînement. Il retrouve toute sa forme et son potentiel physique. Une bonne rentrée pour lui et l'équipe", a conclu Montanier.