Marc Brys se méfie de l'Excel Mouscron

Hasard du calendrier remodelé, l'Excel Mouscron et OHL vont se retrouver à deux reprises en un peu plus d'une semaine. Et Marc Brys se méfie des Hurlus qui ont retrouvé des couleurs depuis l'arrivée de Jorge Simao.

Car si l'Excel Mouscron est tombé à Waasland-Beveren, samedi dernier, les Hurlus avaient montré de belles choses avant ça et ça n'a pas échappé à Marc Brys. "C'est une équipe qui pratique un pressing constant, avec un style comparable à celui d'Ostende et un entraîneur très enthousiaste qui invective ses joueurs depuis son banc", analyse le T1 d'OHL. Et Marc Brys estime que la partie ne sera pas simple, mercredi soir, contre les Louvanistes. "Contre Bruges, ils méritaient peut-être plus qu'un point, par exemple. Malgré leur position délicate au classement, c'est vraiment une bonne équipe. Je m'attends à un match très difficile. Il faudra que tout le monde réponde présent pour espérer prendre les trois points." Trois points qui permettraient à OHL, autre bonne surprise du début de saison avec le Beerschot, de rejoindre l'Antwerp et le Standard à la quatrième place avec 25 points.





Corrigeer



Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici! Envoie

Suis OH Louvain - Excel Mouscron maintenant en live sur Walfoot.be.