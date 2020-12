🎥 Vasco da Gama : Ricardo Sa Pinto face à des supporters en colère

Pour Sa Pinto, les choses ne se passent pas pour le mieux au Brésil. Son club, le Vasco da Gama, qu'il entraine depuis près de deux mois, ne va pas bien. En treize rencontres (toutes compétitions confondues) depuis qu'il est à sa tête, le Vasco a enregistré six défaites et cinq nuls. Le club a été sorti en 1/8e de finale par les Argentins du Defensa y Justicia en Copa Sudamericana (équivalent de l'Europa League).

Avec deux petites victoires et une élimination en coupe, le bilan est trop maigre pour le Portugais. Le Vasco est actuellement dans la zone de relégation, classé à la 17e place (sur 20 équipes) au grand désarroi des supporters qui sont venus le faire savoir à l'entrainement.

A torcida organizada IraJovem foi ao treino do Vasco, no CT do Almirante, e cobraram os jogadores e o técnico Ricardo Sá Pinto. A conversa foi quente. Veja um dos vídeos: #CanaldoPedrosa #OsDonosDaBola pic.twitter.com/kBVOaeIth9