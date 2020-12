📷 Inquiétude pour Yari Verschaeren, sorti sur civière face à Genk

Mal retombé après un contrôle en extension, Yari Verschaeren a dû être évacué sur civière.

Ce sont des images qu'on espère toujours voir le moins possible, d'autant plus après l'horrible blessure subie par Zinho Vanheusden plus tôt cette saison et alors que Yari Verschaeren avait déjà subi une lourde blessure l'année passée : le jeune joueur du RSC Anderlecht s'est tordu la cheville en retombant après un contrôle en extension.

Incapable de marcher, Verschaeren a dû être mis sur civière et semblait souffrir. Impossible, actuellement, de déterminer la gravité de la blessure, mais on imagine que les nouvelles risquent d'être mauvaises ...