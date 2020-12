Philippe Clement revient sur le match de Rome: "Cette déception montre nos ambitions"

Le Club de Bruges a quitté la Ligue des Champions la tête haute après un nul sur la pelouse de la Lazio.

C'est une page qui se tourne. Après une campagne en Ligue des Champions avec des hauts et des bas, mais qui a globalement répondu aux attentes, le Club de Bruges se tourne désormais vers le championnat et le déplacement à l'Antwerp.

En conférence de presse ce vendredi, Philippe Clement est revenu sur la déception de mardi. "Nous le monde est déçu, c'est normal et cela démontre le niveau de notre ambition. Nous voulons chaque saisons aller un peu plus haut. Nous avons disputé une campagne européenne solide, et nous n'avons pas volé nos points".

Avant de retrouver l'Europe et l'Europa League en février (tirage au sort ce lundi), Bruges a l'occasion de tenter de faire le plein en championnat d'ici-là, histoire de ne pas laisser filer Genk au classement.