Quels adversaires pour l'Antwerp et Bruges? Les 32 qualifiés pour les seizièmes de finale

Le Club et le Great Old devront attendre lundi pour connaître l'identité de leur prochain adversaire en Europa League.

L'Antwerp et le Club de Bruges seront donc les deux représentants belges en seizièmes de finale de l'Europa League au printemps prochain. Et on saura lundi contre qui ils devront tenter de valider leur ticket pour les huitièmes de finale.

Avec un petit avantage pour Bruges, qui fera partie des 16 têtes de série. Ce ne sera pas le cas de l'Antwerp, finalement deuxième de son groupe. Après Tottenham, les Anversois pourraient donc à nouveau croiser un gros morceau: l'AC Milan, l'Ajax ou encore Naples font partie des têtes de série.

Parmi les adversaires potentiels de Bruges, il y a notamment la Real Sociedad, Lille ou encore Benfica.

Les têtes de série : Manchester United (Ang), FC Bruges (Bel), Shakhtar Donetsk (Ukr), Ajax Amsterdam (P-B), AS Rome (Ita), Arsenal (Ang), Leverkusen (All), Rangers (Eco), PSV (P-B), Naples (Ita), Leicester (Ang), AC Milan (Ita), Villarreal (Esp), Dinamo Zagreb (Cro), Tottenham (Ang), Hoffenheim (All).

Les autres: Krasnodar (Rus), Salzbourg (Aut), Olympiakos (Gre), Dynamo Kiev (Ukr), Young Boys Berne (Sui), Molde (Nor), Slavia Prague (Tch), Benfica (Por), Grenade (Esp), Real Sociedad (Esp), Braga (Por), Lille (Fra), Maccabi Tel Aviv (Isr), Wolfsberger (Aut), Antwerp (Bel), Etoile Rouge de Belgrade (Ser).