Bruges NXT : grands débuts en D1B pour un talent de 16 ans formé à Charleroi

Cette fois, le bourreau s'appelle Westerlo. Défaite serrée certes (2-1) en Campine, mais encore une défaite qui laisse les jeunes Brugeois lanterne rouge avec 7 points en 14 rencontres.

Le temps passe et les rencontres se ressemblent pour Bruges NXT en D1B, à nouveau battu hier soir. Mais l'équipe de Bob Peeters n'a pas connu une soirée facile, surtout en deuxième mi-temps.

Une défaite pleine d'espoir donc pour les hommes de Rik De Mil : "Je pense que nous sommes sortis de la phase où nous étions uniquement satisfaits de l'engagement des joueurs", analysait l'entraîneur Blauw & Zwart sur Proximus 11.

"Si nous avions réalisé une telle performance au début de la compétition, nous aurions été incroyablement satisfaits et fiers, mais maintenant nous sommes surtout déçus", confiait De Mil qui a logiquement été bien plus exigeant envers son équipe au fil des rencotnres.

Pourtant, Bruges NXT continuer à jouer la carte jeune, malgré une équipe sans expérience qui a du mal à un niveau peut-être trop élevé. Pour cette rencontre, Mathis Servais a eu l'occasion de goûter au terrain en montant au jeu en toute fin de rencontre.

Le jeune talent formé à Charleroi, avait signé son premier contrat professionnel cet été, et il est considéré comme un grand talent à Bruges. Il n'a fêté ses 16 ans que fin novembre, et il est devenu un des plus jeunes joueurs à débuter dans le football professionnel belge.