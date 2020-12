Charleroi retrouve l'efficacité et la victoire

Le Sporting de Charleroi alignait les contre-performances depuis sa victoire contre le Cercle de Bruges. L'attente est terminée, la victoire est de retour.

Pour ce déplacement au Stayen, la nouvelle maison de Peter Maes, Karim Belhocine aligne à nouveau une défense à 4, espérant retrouver un meilleur allant offensif de la sorte. En face, des Canaris new-look, avec une autre envie, sont prêts à en découdre.

On ne va pas se mentir, la première période n'est pas la meilleur de l'année. Entre STVV qui tente de conserver le ballon et Charleroi qui ne veut pas prendre l'initiative, les occasions se font rares. C'est d'ailleurs sur la première frappe cadrée des Zèbres que Fall ouvre le score. La lucarne de Schmidt s'en souvient encore (25', 0-1).

Fort de cet avantage, Charleroi se regroupe bien et tente de procéder en contre. Mais au lieu de cela, les Zèbres laissent venir les Canaris qui sont de plus en plus dangereux. Descamps doit s'employer sur des frappes de De Ridder et de Colidio. Le gardien carolo passe cependant complètement à côté de sa sortie peu avant la pause, STVV en profite via Nazon qui marque dans le but vide (44', 1-1).

Les hommes de Peter Maes reviennent avec de bonnes intentions après le repos, et Colidio passe près du 2-1. Mais dans la foulée, Nicholson est lui bien plus efficace sur un centre de Kayembe, même s'il doit s'y reprendre à deux fois (51', 1-2).

Comme en première période, Charleroi laisse la balle à l'adversaire et attend les contres. Nicholson passe d'ailleurs tout près du but du break sur une offrande de Berahino. STVV va alors donner un coup de main aux Zèbres, enfin surtout Asamoah. Alors qu'il a reçu une jaune, pour une première faute légère il est vrai, le milieu de terrain des Canaris stoppe Golizadeh: la deuxième jaune est décrochée, son match est terminé.

Les visiteurs contrôlent le match sans trop de problème, Descamps sort les derniers ballons chauds: le Sporting de Charleroi s'impose donc au Stayen en retrouvant son efficacité, tant défensive qu'offensive. La spirale négative est enrayée, les Zèbres reprennent leur marche en avant.