90 minutes sous "contrôle" pour Mouscron contre le Beerschot

Une victoire qui va faire du bien et que les Hurlus n'ont absolument pas volée: Jorge Simao est forcément un coach satisfait après les trois points engrangés contre le Beerschot, samedi, sur la pelouse du Canonnier.

L'Excel n'a, certes, pas marché sur le Beerschot, mais les Hurlus ont été à la fois efficaces et solides défensivement. Et ils ont eu le match en main pendant une majeure partie des 90 minutes. "On a fait le match que l'on devait faire au vu des circonstances et de notre situation actuelle", estime le coach portugais de Mouscron.

Contrôle

"Le mot qui résume le mieux notre match est sans doute le contrôle. On a contrôlé le match et nous méritions de gagner", insiste Jorge Simao. "Parce qu'on a eu plus d'occasions, parce qu'on est resté bien organisé. Et je suis heureux pour les joueurs parce qu'ils le méritent. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir joué cette rencontre devant nos supporters." Des supporters qui avaient fait passer un message à leur équipe durant la semaine et qui auront sans doute apprécié la réaction des joueurs sur le terrain.

Match référence?

Le meilleur match de la saison de l'Excel? "Comme je le dis depuis le début, et même si ce n'est pas une excuse, on doit faire avec les circonstances, on enchaîne tous les trois jours et on n'a pas beaucoup le temps de s'entraîner. Compte tenu de ça, on peut dire qu'on a disputé notre rencontre la plus aboutie", conclut Jorge Simao, particulièrement satisfait de l'attitude de ses joueurs sur la pelouse contre le Beerschot.