Cadeau de Noël avant l'heure et victoire prometteuse: l'Excel Mouscron respire!

Une victoire qui devrait compter dans la saison de l'Excel Mouscron. Beaucoup plus inspirés et incisifs que leurs adversaires du soir, les Hurlus ont copieusement dompté le Beerschot qui loupe l'occasion de reprendre la tête de la Pro League (3-1).

Le Beerschot pouvait profiter de la défaite de Genk à Anderlecht pour s'installer, provisoirement, en tête du championnat, l'Excel avait l'occasion d'abandonner, toujours provisoirement, sa lanterne rouge. Mais ça n'a pas rendu l'entame de match palpitante.

Le cadeau de Mike Vanhamel

Il a d'ailleurs fallu une grosse incompréhension entre Raphael Holzhauser et Mike Vanhamel pour animer la rencontre. Loin de son but, le portier du Beerschot offrait le ballon aux Hurlus. Un joli cadeau que Junior Onana a accepté sans broncher. Le médian de l'Excel plaçait le ballon dans la cage vide: le tout premier but de sa jeune carrière et un départ idéal pour les Hurlus.

Menés et contre des Mouscronnois bien organisés, les Anversois n'ont jamais su mettre le feu à la rencontre. Une frappe à distance de Cheikh Ismaila Coulibaly: c'est la seule véritable opportunité que se sont ménagé les hommes de Hernan Losada avant le repos.

De quoi accroître la confiance des Hurlus et le deuxième but est d'ailleurs tombé dans l'escarcelle mouscronnoise à l'heure de jeu. Junior Onana récupérait le ballon dans l'entrejeu, Bruno Xadas servait idéalement Nuno Da Costa qui terminait joliment le travail. Troisième but de la saison pour le joueur prêté par Nottingham Forest.

Lanterne rouge abandonnée

Et obligation pour le Beerschot de réagir. Mais Raphael Holzhauser et ses partenaires n'étaient franchement pas inspirés, samedi après-midi, an Canonnier. Mouscron en a profité et Harlem Gnohéré a encore alourdi la marque dans le dernier quart d'heure. Raphael Holzhauser a bien réduit l'écart à dix minutes du terme, mais ça n'a pas suffi au Beerschot qui encaisse sa seconde défaite consécutive et qui semble doucement marquer le pas.

Belle victoire en revanche pour les Hurlus (13 points) qui s'offrent trois points très précieux et qui en profitent pour abandonner lanterne rouge au STVV (11 points). En attendant la rencontre entre les Canaris et le Sporting de Charleroi, programmée samedi soir.