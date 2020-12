Steven Defour furieux après la défaite de Malines

Le KV Malines a de nouveau pu compter sur Steven Defour dimanche soir. Cela n'a pas suffi pour éviter la défaite contre Waasland-Beveren. Le milieu de terrain n'a pas vu la bonne mentalité.

Perdre à la maison contre Waasland-Beveren laisse un goût amer à Steven Defour et ses coéquipiers. "C'est très douloureux. Si vous vous jouez à dix contre onze, vous devez travailler dur et être plus agressif. Nous avons pris deux buts dans les cinq premières minutes de la deuxième mi-temps et puis ça devient difficile", a lâché le Malinois.

L'équipe n'a-t-elle pas assez d'expérience ? "L'expérience est une chose, mais c'est aussi la mentalité qui joue un rôle. Il faut aussi avoir des couilles. Que vous ayez 18 ou 35 ans, cela n'a pas d'importance lorsque vous êtes sur le terrain. Tout le monde nous loue parce que nous forçons beaucoup la chance et que nous jouons bien au football. Il se peut que vous ayez plus de qualité que les équipes qui sont au-dessus ou en dessous de vous, mais la seule chose qui compte est d'obtenir des points. C'est aussi une qualité", a expliqué l'ancien Anderlechtois.

Defour est embêté, le KaVé a déjà donné des points plusieurs fois cette saison après un carton rouge. "Chacun doit se tenir devant le miroir. Il y a du talent, mais il faut aussi gagner quelques matchs. Et élever la mentalité pour que nous puissions faire face à certaines situations", a conclu le médian.